Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme: Köpeği bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 70 günü aşkındır köpeği Tina ile birlikte kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg, olayında yeni gelişme yaşandı. Berzeg ile birlikte kaybolan Doberman cinsi köpek sağ olarak bulundu.

Güncel 29.08.2023 17:56 Giriş: 29.08.2023 17:56

Güncelleme: 29.08.2023 18:01 Kaynak: İHA

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