Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme: Köpeği bulundu
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 70 günü aşkındır köpeği Tina ile birlikte kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg, olayında yeni gelişme yaşandı. Berzeg ile birlikte kaybolan Doberman cinsi köpek sağ olarak bulundu.
Kaynak: İHA
17 Haziran'da köpeği 'Tina' ile birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'in kaybında yeni bir gelişme yaşandı.
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu kırsal mahallesinde sabah yürüyüşüne çıkan Korhan Berzeg ve köpeği Tina'nın kaybolmasının ardından 70 günü aşkın süre geçti.
Tina ve Korhan Berzeg'ten haftalarca haber alınamazken, bugün köpek Tina Armutlu köyü yakınlarında bulundu. Köy sakinleri Tina'yı alıp köye getirdi.
Jandarma ekipleri arama tarama çalışmalarına hız verdi.