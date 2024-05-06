Kayıp koyunlarını aramaya çıkmıştı: Aydın’da çiftçinin cansız bedeni bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde dün kaybolan koyunlarını motosikletiyle aramaya çıktıktan sonra haber alınamayan Hilmi Gülsevi, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesi kırsal Uzunçam Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde arazide kaybolan koyunlarını bulmak için motosikletiyle evden ayrılan çiftçi Hilmi Gülsevi'ye ulaşamayan yakınları jandarmayı arayıp, kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma, AFAD ve Nazilli Amatör Telsizciler Derneği ekipleri bölgede kaybolan çiftçiyi aradı. Gece geç saatlere kadar arama yapan ekipler Gülsevi’yi bulamadı. Sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başlayan ekipler, Hilmi Gülsevi'yi evinden 3 kilometre uzaklıktaki arazide motosikletinden 500 metre ileride hareketsiz halde buldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Gülsevi'nin öldüğünü belirledi.

Hilmi Gülsevi'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp morguna gönderildi.

Kaybolan koyunların ise bölgedekiler tarafından bulunarak ailesine teslim edildiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.