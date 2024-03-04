Kayıp mürettebatı arama çalışmaları: İmralı açıklarında bulunan cesede DNA testi yapılacak

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası açıklarında dün sabah balıkçılar tarafından su yüzeyinde bulunan cesedin, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri sürüyor. Üzerinde eşofman bulunan ve yüzü tanınmayacak halde olan cesedin, 15 Şubat'ta batan gemideki kayıp 4 mürettebattan 1'ine ait olup olmadığının belirlenmesi için ailelerden DNA örneği alındı.

Güncel 04.03.2024 13:00 Giriş: 04.03.2024 13:00

Güncelleme: 04.03.2024 13:10 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA