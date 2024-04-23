Kayıp olarak aranan taksi şoförü, ormanlık alanda ölü bulundu: 1 kişi gözaltında

Kastamonu'da, hakkında kayıp ihbarı yapılan taksi şoförü Akif Eymür, ormanlık alanda aracından 500 metre uzaklıkta ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturmada, taksiye binen son müşteri M.B., cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Kastamonu’da kayıp olarak aranan taksi şoförü, ormanlık alanda aracına 500 metre uzaklıkta ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili son olarak ticari taksiye binen bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da dün (22 Nisan) saat 11.00’den itibaren, yakınları taksi şoförü Akif Eymür’den haber alamadı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kayıp ihbarı sonrası Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Eymür’ün yakınları tarafından taksi şoförü Akif Eymür’ün kullandığı ticari taksi, Araç ilçesine bağlı Toygaören köyünde ormanlık alanda bulundu.

CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Çevrede yapılan araştırma sonucunda taksi şoförü Akif Eymür’ün aracından yaklaşık 500 metre uzaklıkta ormanlık içinde ateşli silahla vurulmuş halde cesedi bulundu.

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Eymür’ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi M.B. / İHA

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesinden son olarak ticari taksiye binen M.B.’yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.