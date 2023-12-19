Kayıp personeli arama çalışmalarında 31. gün: Batık Kafkametler gemisi görüntülendi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında batan ve kayıp 7 personeli arama çalışmaları 31 gündür süren Kafkametler gemisinin batığı görüntülendi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen fırtınada batan Kafkametler adlı kuru yük gemisinin batığı görüntülendi.

Bölgede kayıp 7 mürettebatın arama çalışmaları 31 gündür devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarptıktan sonra batan ferro silikon yüklü Türk bayraklı Kafkametler adlı geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor.

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve bölgede görevli diğer ekiplerin kayıp mürettebatı arama çalışmaları hem kıyıdan hem de denizden devam ediyor. Kıyı kesimlerinin yanı sıra liman içi ve dışında aramalar aralıksız sürüyor.

Nene Hatun Gemisi de kayıp mürettebatı arama çalışmalarına katkı sağlarken, batık gemi görüntülendi. Görüntülerde, geminin büyük bir kısmının çamura batık olduğu görülüyor.

31 günün geride kaldığı arama çalışmaları kapsamında gemi personeli olduğu belirlenen 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.