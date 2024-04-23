Kayıp sürüyor: Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde

Haftaya değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, haftanın ikinci gününde yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesine kadar geriledi. Altının gramı güne 2 bin 411 liradan başladı.

Altının ons fiyatı, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların değer kazanmasıyla gerilerken küresel piyasalar Ortadoğu'daki jeopolitik riskleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Altının ons fiyatı bugün 2 bin 295 dolara kadar gerileyerek, yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini gördü. Ons altın saat 9.35 itibarıyla 2 bin 306 dolarda buluyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün, gram altın 2 bin 411 liraya kadar düştü ve 9 Nisan'dan bu yana en dip seviyeyi gördü.

Güncel altın fiyatları şöyle:

• Çeyrek altın: 4 bin 92 TL

• Yarım altın: 8 bin 211 TL

• Cumhuriyet altını: 16 bin 320 TL