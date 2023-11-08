Kayıp üniversite öğrencisi Ümran'ın cansız bedeni denizde bulundu

Trabzon’da kayıp olarak aranan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ümran A.’nın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde denizde 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cansız bedeni bulundu.

Kaleköy mevkisi açıklarında bir kişiyi suda hareketsiz gören balıkçılar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik, jandarma ve polis ekiplerince denizden çıkartılan cesedin, Trabzon Üniversitesi öğrencisi Ümran A'ya ait olduğu belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü öğrencisi Ümran A'nın dün akşam (7 Kasım) kaldığı yurda gelmediği, öğrenciye ulaşamayan yurt yetkililerinin durumu ailesine bildirdiği öğrenildi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ümran A., için arama çalışması başlatılmıştı.

Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.