Kayıp yurttaşlar için neler yapıyorsunuz?

Haber Merkezi

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hatay’daki Rönesans Rezidans’ta kaybolan ve aradan geçen sürede hâlâ bulunamayan yurttaşların akıbetini Meclis gündemine taşıdı.

Kara, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması talebiyle şu soruları yönetti: "Rönesans Rezidans’taki kayıplara ilişkin Bakanlığınızca bir çalışma yürütülmekte midir? Rönesans Rezidans enkazı yeniden taranacak mı? Depremde kaybolan yurttaşlarımızın izini sürmek için diğer yetkili Bakanlıklar ve kurumlar ile ortak hangi çalışmalar yürütülmüştür?"

Öte yandan kızı ve torunları Rönesans Rezidans’ın enkazı altında kalan Suna Öztürk, miting için önceki gün Aksaray’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a konvoyun geçişi sırasında sesini duyurmaya çalışmıştı. Konvoyun arkasından koşarak feryat eden Suna Öztürk, “Bulun benim çocuklarımı. Niye kaçıyorsunuz? Bana neden Cumhurbaşkanı yardımcı olmuyor?” diye seslenmişti. Ancak konvoy durmamıştı.