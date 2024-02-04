'Kayıt parası' alan müdüre disiplin cezası

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulda bağış adı altında 60 bin liraya kadar kayıt parası alan müdüre disiplin cezası verildi.

Şişli, Beyoğlu ve Bakırköy'de bulunan 6 okulda 50-60 bin liraya kadar kayıt parası alınması tartışma yaratmıştı.

TKP İstanbul İl Örgütü’nün şikayeti üzerine Talatpaşa İlkokulu Müdürü Ahmet Yılmaz’a disiplin cezası verildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı şikayetlere verdiği yanıtta şunları kaydetti: “Şişli ilçesi, Talatpaşa İlkokulu Müdürü Ahmet Yılmaz hakkında eğitim müfettişleri tarafından düzenlenen soruşturma raporunda getirilen disiplin teklifi uygulanmak üzere Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmiştir.”

50-60 BİN TL İSTENİYORDU

Hukuksuz bir şekilde 'zorunlu bağış' adı altında velilerden devlet okullarında kayıt parası talep edildiğinin ortaya çıkması üzerine TKP birçok kentte şikayetçi olmuştu.

Alınan ücretler 30 bin, 40 bin, 60 bin lira arasında okuldan okula değişiyordu. Bazı durumlarda ikinci kardeşlere indirim yapıldığı, okul yönetimlerinin velilerle ‘esnaf pazarlığı’na oturduğu öne sürülmüştü.