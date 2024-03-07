Kayıtdışı çalışmaya da düşük zamma da ret

Haber Merkezi

Antep’te Ulutaş Carpet işçileri 5 Mart’ta düşük zam, yasa dışı ücret kesintileri, işçi güvenliği önlemlerinin alınmaması ve kayıt dışı işçi çalıştırılması gibi hukuksuzluklara karşı iş bıraktı. İş bırakan işçileri işten atmakla tehdit eden patron, birkaç işçiyi işten çıkardığını duyurdu. Ulutaş işçileri ise tehditlere rağmen direnişlerine devam ediyor. Evrensel’e konuşan BİRTEK-SEN üyesi işçilerden Tacettin Tekin, önlemlerin alınmadığını ve sürekli iş kazalarının olduğunu belirtti.

Tekin, “Daha geçen gün iki arkadaşımızın ayağı forkliftin altında kaldı. Hiçbir şekilde önlemler alınmıyor. Biz atkı başı çalışıyoruz, diktiğimiz ürün kadar para alıyoruz. Asgari ücrete zam geldiğinde bize de asgari ücret zammı kadar zam yaptılar. Fakat şimdi ücretimizden kesintiler yapılıyor ve zam oranımız yüzde 30’lara kadar düştü. Patrona taleplerimizi ilettiklerini ancak kabul görmedi. Bizi dışarıya çıkarttı. Biraz önce de muhasebeci geldi, bazı arkadaşların ismini okuyarak işten çıkarıldığını duyurdu. Biz de buradan haklarımızı alana kadar gitmeyeceğiz, mücadelemizde ısrarcıyız” dedi. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “İşçiler daha önce verilen ek ödemelerin kesilmesi ve işletme içerisinde gerekli önlemlerin alınmasını dile getirdikleri için işten atıldılar. Biz BİRTEK-SEN olarak işçiler ile birlikte, tüm hukuksuzluklar son bulana kadar mücadele etmekte kararlıyız.” diye konuştu.