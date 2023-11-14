Kayıtlı üretim yapan emekli çiftçiye ceza

Tarım sektöründe çalışan 2 milyonun üzerinde emekli de 5 bin TL’lik ikramiyeyi alamadı. ÇKS’ye kayıt oldukları için ödemeden mahrum bırakılan çiftçiler isyan etti.

Havva GÜMÜŞKAYA

Emekli olan çiftçiler de sadece çalışmayan emekliye verilen 5 bin liralık ikramiyeden faydalanamadı. Tarımsal desteklerden yararlanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptırmak zorunda olan emekli çiftçiler, ikramiye ödenmemesine tepki gösterdi.

Çoğunluğu Bağ-Kur kapsamında emekli olan ve düşük emekli aylığı alan çiftçiler bir kez daha mağdur edildi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) kayıtlarına göre, Türkiye'de 5 milyon 162 bin çiftçi bulunuyor. Erkek çiftçilerin yaş ortalaması 57,7, kadın çiftçilerin yaş ortalaması 60,1, kayıtlı toplam çiftçilerin yaş ortalaması ise 58,1 olarak hesaplanıyor. Sistemde kayıtlı çiftçilerin yüzde 34’lük kısmı 65 yaş ve üzeri, yüzde 34,6’lık kısmı 50-64 yaş arasında bulunuyor. TZOB verilerine göre 50-64 yaş arası 1 milyon 786 bin çiftçi, 65 yaş ve üzeri ise 1 milyon 755 bin çiftçi bulunuyor. Bu çiftçilerden tarımsal desteklerden yararlanmak için kayıt yaptırmak zorunda kalan 2 milyonun üzerindeki emekli çiftçilere, çalıştıkları gerekçesiyle ikramiye ödenmedi.

DESTEK İÇİN KAYIT ŞART

Çiftçiler Sendikası’ndan yapılan açıklamada, çiftçilerin desteklerden yararlanabilmesi için ÇKS’ye kayıt olmaları gerektiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “Deniliyor ki ‘ÇKS kaydın varsa emekli olsan bile vereceğimiz ikramiyeden yararlanamazsın.’ Birçok küçük çiftçi ailesi yiyeceği gıdayı düştükten sonra belki de verilecek ikramiye kadar bile para kazanamamıştır. Küçük çiftçilerin ve köylülerin varlığı gıda krizlerini yaşamamamız veya atlatmamız için teminattır. İktidar yanlıştan geri dönmeli çiftçilik yapan emeklilere ayrım gözetmeksizin ikramiye ödemesini acilen yapmalıdır.”

Niğde’de çiftçilik yapan Mehmet Yılmaz, yaşadıkları zorlukları anlatarak haksızlığın giderilmesini istedi. İktidara seslenen Yılmaz, “Bir sene dolu vuruyor, bir sene don oluyor. Bizler çok para mı kazanıyoruz? 5 bin lira para veriliyor o da burnumuzdan geldi. Yazıklar olsun" diye konuştu.