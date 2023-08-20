Kaymakamlığın önündeki şüpheli paketten alışveriş malzemesi çıktı

Mardin'de Ömerli İlçe Kaymakamlığının önünde unutulan şüpheli paket, kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Mardin'de Ömerli İlçe Kaymakamlığının önünde unutulan şüpheli paket, kontrollü bir şekilde patlatıldı. Ömerli ilçesinde şüpheli paket paniği yaşandı. Olay, saat 15.50 sıralarında meydana geldi. Kaymakamlığın önünde bulunan istinat duvarının üstündeki şüpheli paket ihbar edildi. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaymakamlık çevresi vatandaşların ve araçların geçişine kapatıldı. 16.45 sıralarında bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket, fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Patlatılan şüpheli poşetten alışveriş malzemesi çıktığı öğrenildi.