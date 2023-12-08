Kayseri Cezaevi'nde bulunan bir tutuklu intihar etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "kadına karşı basit yaralama" suçundan tutuklu bulunan Osman E, kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Kayseri’de tutuklu bir kişi, cezaevinde kendini iple asarak intihar etti.

Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana gelen olayda, "kadına karşı basit yaralama" suçundan tutuklu bulunan Osman E. (29), kendini iple astı.

Durumun fark edilmesi üzerine cezaevinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Osman E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cezaevine giren polis ekipleri de inceleme yaptı.

Osman E.’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.