Kayseri'de 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde evlerinden getirdikleri yiyecekleri tüketen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de, evden getirdikleri yiyeceklerden yiyen 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.
9'uncu sınıf öğrencileri, evlerinden okula yiyecek getirdi. Öğle arasında yiyecekleri tüketen öğrencilerden bazıları rahatsızlandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbarla okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, 12 öğrenciyi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırdı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.