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Kayseri'de 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde evlerinden getirdikleri yiyecekleri tüketen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 09.01.2024 15:23
  • Giriş: 09.01.2024 15:23
  • Güncelleme: 09.01.2024 15:28
Kaynak: DHA
Kayseri'de 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: DHA

Kayseri'de, evden getirdikleri yiyeceklerden yiyen 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

9'uncu sınıf öğrencileri, evlerinden okula yiyecek getirdi. Öğle arasında yiyecekleri tüketen öğrencilerden bazıları rahatsızlandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbarla okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, 12 öğrenciyi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırdı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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