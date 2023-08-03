Kayseri'de 13 gündür haber alınamayan Enes Ahmet Tekin ölü bulundu

Kayseri'de 21 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'in cansız bedeni bulundu.

Kayseri'de 13 gündür kayıp olan Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin, ölü bulundu.

21 Temmuz'da annesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giden Enes Ahmet'ten, annesinin yanından ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

Tekin ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından ekipler, Tekin'in son görüldüğü yer olan Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. AFAD, polis, ANDA ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, Enes Ahmet Tekin'in bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kayalık bölgelerde aramalarını sıklaştırırken dron ile de bölgede tarama çalışması yaptı.

Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmasında Tekin'in cansız bedeni bulundu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme yaptı. Tekin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.