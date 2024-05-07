Kayseri'de 23 yaşındaki genç kadın babası tarafından katledildi
Kayseri'de Y.Y. isimli erkek 23 yaşındaki kızı B.E'yi bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Kayseri'de 4 gün önce babasının bıçakla yaraladığı genç kadın hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta 3 Mayıs 2024'te Y.Y. isimli erkek 23 yaşındaki kızı B.E'yi bıçakladı.
Y.Y'nin bıçakla ağır yaraladığı B.E, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kavgada başına aldığı taş darbesiyle yaralanan Y.Y. ise, tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.