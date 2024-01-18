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Kayseri'de 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Adana'nın Aladağ ilçesinde de hissedildi.

Güncel
  • 18.01.2024 09:19
  • Giriş: 18.01.2024 09:19
  • Güncelleme: 18.01.2024 09:44
Kaynak: Haber Merkezi
Kayseri'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin TSİ 9.05'te gerçekleştiğini duyurdu. 

Sarsıntı, yerin 18.98 kilometre altında meydana geldi. 

Deprem Adana'nın Aladağ ilçesinde de hissedildiği belirtildi.

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