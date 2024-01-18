Kayseri'de 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Adana'nın Aladağ ilçesinde de hissedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin TSİ 9.05'te gerçekleştiğini duyurdu.
Sarsıntı, yerin 18.98 kilometre altında meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Yahyalı (Kayseri)
Tarih:2024-01-18
Saat:09:05:36 TSİ
Enlem:37.70222 N
Boylam:35.40417 E
Derinlik:18.98 km
Detay:https://t.co/1oP23WY0wR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem Adana'nın Aladağ ilçesinde de hissedildiği belirtildi.
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