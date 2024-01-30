Kayseri'de acil iniş yapan askeri uçak Meclis gündeminde: Bakımı en son ne zaman yapılmıştır?

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri’de askeri eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmasını TBMM gündemine taşıdı. Genç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e “Ülkemizdeki askeri uçakların bakımları ne sıklıkla yapılmaktadır” diye sordu.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri’de askeri eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Genç, askeri havalimanının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle askeri uçağın inişi sırasında çevrede panik yaşandığını belirtti.

Genç, önergesinde, şu ifadelere yer verdi:

“Millî Savunma Bakanlığı, 25 Ocak 2023 tarihinde Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptığını duyurdu. Bakanlığın duyurusunda, uçağın hafif hasarlı olduğunu ve can kaybı yaşanmadığı bilgisi yer aldı. Askeri havaalanının yerleşim yerlerine yakın olması ve uçağın binaların seviyesine kadar alçalması çevrede büyük paniğe neden oldu.”

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’in Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e yönelttiği sorular şöyle:

• C-160 uçağının acil iniş yapmasının sebebi nedir?

• Uçağın bakımları en son ne zaman yapılmıştır?

• Uçağın kalkış yapabileceğine dair onay verilmiş midir?

• Bahse konu olay ile ilgili soruşturma açılmış mıdır?

• Ülkemizdeki askeri uçakların bakımları ne sıklıkla yapılmaktadır?