Kayseri'de bir bebeğe ait cansız beden bulundu
Kayseri'de, boş arazide toprağa gömülü bir bebeğe ait olduğu tespit edilen cansız beden bulundu.
Kaynak: DHA
Kayseri'de bir bebeğin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu.
Olay, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesinde meydana geldi.
Boş arazide toprağa gömülü bebeğe ait cansız bedeni bulan vatandaşlar, durumu polis bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.