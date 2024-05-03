Kayseri'de bir kadın uzaklaştırma kararı aldırdığı babası tarafından bıçaklandı

Kayseri'de Melikgazi ilçesinde Yunus Yılmaz isimli şahıs, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran kızı Buse Erkin'i bıçakla yaraladı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri'de Yunus Yılmaz isimli şahıs, kızı Buse Erkin'i uzaklaştırma kararına rağmen bıçakla yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta meydana geldi.

Buse Erkin, kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla babası Yunus Yılmaz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Yılmaz, karara uymayıp kızının yanına gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

ERKİN, FIRINA SIĞINDI

Kavgada, Yılmaz kızı Buse Erkin'i bıçakla yaraladı. Olay sonrası Buse Erkin, bir pide fırınına sığındı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, başından yaralanan babası Yunus Yılmaz ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.