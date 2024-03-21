Kayseri'de cezaevi nakil aracı devrildi: 2'si ağır, 11 yaralı
Kayseri'de cezaevi nakil aracı şarampole devrildi. Olayda 2'si ağır, 11 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kayseri’de şarampole devrilen cezaevi nakil aracındaki 2'si ağır, 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Kayseri-Niğde yolunun 30'uncu kilometresi İncesu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Mersin'den Kayseri'ye seyir halinde olan İ.B. idaresindeki 33 PB 262 plakalı cezaevi nakil aracı, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada 2'si ağır, 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.