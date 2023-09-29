Kayseri'de FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası olan bir kişi yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası bulunan 1 bir kişi yakalandı.

Güncel 29.09.2023 20:07 Giriş: 29.09.2023 20:07

Güncelleme: 29.09.2023 20:13 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: İHA