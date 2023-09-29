Kayseri'de FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası olan bir kişi yakalandı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası bulunan 1 bir kişi yakalandı.
Kaynak: iHA
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan KHK ile ihraç sağlık teknisyeni olan 1 şahıs, Kocasinan ilçesi mülki sınırları içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.