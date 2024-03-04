Kayseri'de fırında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir fırında O.T ile L.T. arasından henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada O.T'nin olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan L.T. ise Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Güncel 04.03.2024 15:15 Giriş: 04.03.2024 15:15

Güncelleme: 04.03.2024 15:20 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA