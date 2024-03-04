Kayseri'de fırında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir fırında O.T ile L.T. arasından henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada O.T'nin olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan L.T. ise Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Melikgazi ilçesinde Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'ta bulunan bir fırında O.T. ile L.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.T. ve L.T. tabancayla birbirlerine ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ekiplerin yaptığı kontrolde O.T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan L.T. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen L.T, adliyeye sevk edildi.
O.T'nin cenazesi ise incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.