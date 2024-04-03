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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kayseri'de kamyon, servis minibüslerine çarptı: 1'i ağır, 10 işçi yaralı

Kayseri'de, 2 işçi servisi ile kamyonun karıştığı zincirleme kazada,1'i ağır, 10 işçi yaralandı.

Güncel
  • 03.04.2024 10:18
  • Giriş: 03.04.2024 10:18
  • Güncelleme: 03.04.2024 10:21
Kaynak: DHA
Kayseri'de kamyon, servis minibüslerine çarptı: 1'i ağır, 10 işçi yaralı
Fotoğraf: DHA

Kayseri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında kamyon, 2 işçi servisine çarptı.

Kazada, 1'i ağır olmak üzere 10 işçi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 14 ACK 684 plakalı minibüs, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi götürürken arızalandı.

Aynı fabrikaya ait 38 R 1649 plakalı servis aracı, işçileri almak için bölgeye gitti.

Bu sırada aynı yöne giden 58 FF 819 plakalı kamyon, servis minibüslerine çarptı.

Kazada,1'i ağır 10 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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