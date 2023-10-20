Kayseri'de lisede zehirlenme şüphesi: 39 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Ahmet Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 39 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin hastanede yapılan analiz sonuçlarının normal çıkması sonucu taburcu edildiği belirtildi.

Kayseri'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 39 öğrenci taburcu eidldi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Şükrü Özkul Sokak'taki Ahmet Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Okulda öğrenim gören 2 öğrenci henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı.

Öğrencilerin haber verdiği öğretmenler, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, tedbir amaçlı rahatsızlanan 2 öğrenciyle sınıfındaki diğer 37 arkadaşını gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürdü.

Öğrencilerin, hastanede yapılan ilk muayenelerinde sağlık durumlarının iyi olduğu ve analiz sonuçlarının normal geldiği öğrenildi.

Öğrenciler hastaneden taburcu edildi.