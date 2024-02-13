Kayseri'de OSB'de iş cinayeti: Paketleme makinesine sıkışan işçi öldü
Kayseri'de bulunan Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde parke üretilen fabrikada çalışan Osman T. isimli işçi, çalıştığı esnada paketleme makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Kayseri'de çalıştığı fabrikadaki paketleme makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde parke üretilen fabrikada çalışan Osman T. (32), kontrol etmek istediği paketleme makinesine sıkıştı.
Yaralanan işçi, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İşçi Osman T. kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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