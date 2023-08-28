Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu: Ev ve işyerlerini su bastı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Ev işyerlerine su bastı, kırsal mahallerlerde ise meyve bahçeleri zarar gördü.

Güncel 28.08.2023 17:28 Giriş: 28.08.2023 17:28

Güncelleme: 28.08.2023 17:33 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA