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Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu: Ev ve işyerlerini su bastı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Ev işyerlerine su bastı, kırsal mahallerlerde ise meyve bahçeleri zarar gördü.

Güncel
  • 28.08.2023 17:28
  • Giriş: 28.08.2023 17:28
  • Güncelleme: 28.08.2023 17:33
Kaynak: AA
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Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu: Ev ve işyerlerini su bastı
Fotoğraf: AA

Kayseri'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 

Yahyalı ilçesi ve bazı kırsal mahallelerde aniden bastıran dolu, yerini sağanağa bıraktı.

Yağış sonucu ilçe merkezindeki Cami Kebir ve Kavacık dereleri taştı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Belediye ekipleri rögarları açarken, bazı esnaf da iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kırsal mahallerde ise meyve bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi.

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