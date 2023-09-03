Kayseri'de sel: Araçlar yolda kaldı, birçok evi ve işyerini su bastı

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Melikgazi ve Hacılar ilçelerinde araçlar yolda mahsur kaldı, birçok evi ve işyerini su bastı.

Güncel 03.09.2023 23:00 Giriş: 03.09.2023 23:00

Güncelleme: 03.09.2023 23:01 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: İHA