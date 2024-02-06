Kayseri'de televizyon ve gazete patronuna silahla saldıran şahıs tutuklandı

Kayseri'de, televizyon ve gazete patronu Azim Deniz'e evinin otoparkında silahlı saldırıda bulunan Aden Tenbel, Yozgat'ta yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri'de bir gazeteciyi silahla yaralayan şüpheli Yozgat'ta yakalanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Televizyon ve gazete patronu Azim Deniz'i Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki evinin otoparkında silahla yaraladıktan sonra kaçan Aden Tenbel Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Aden Tenbel, adliyeye sevk edildi.

Adem Tenbel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kayseri'de dün, kızını işe bırakmak için evinin otoparkına indiği sırada A.T'nin silahlı saldırısına uğrayan ve kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvuran Azim Deniz, ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.