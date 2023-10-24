Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 38 yaralı

Kayseri - Malatya yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü karşı şeride geçip, devrildi. Kazada 38 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada 38 kişi yaralandı.

Dün gece saat 00.10 sıralarında Kayseri-Malatya yolunun 100'üncü kilometresinde Pınarbaşı ilçesi yakınlarında Muş'tan Bursa'ya seyir halinde olan Burhan Demir yönetimindeki 34 KG 4949 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs karşı şeride geçip devrilerek, metrelerce sürüklendi.

Kazada, otobüste bulunan 38 kişi yaralandı.

Yoldan geçen araç sürücüleri yolcuları otobüsten çıkarmak için yardım ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan iki yolcunun durumun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kaza ilgili soruşturma başlattı.