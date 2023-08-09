Kayseri'deki mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24'üncü Cadde'deki fabrikada çıktı.

Mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, içeride bulunan yanıcı madde ve ahşap eşyalar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Çalışanlar tahliye edilirken, alevler tüm fabrikası sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.