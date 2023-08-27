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Kayseri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; pazartesi günü Kayseri'de kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi ve halk yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Güncel
  • 27.08.2023 21:10
  • Giriş: 27.08.2023 21:10
  • Güncelleme: 27.08.2023 21:14
Kaynak: iHA
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Kayseri için kuvvetli yağış uyarısı
FOTOĞRAF: Depophotos

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; pazartesi günü Kayseri'de kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaş uyarıldı.


Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi Kayseri genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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