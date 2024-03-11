Kayseri ile Hatay puanları paylaştı

Süper Lig’in alt sıralarını yakından ilgilendiren Kayserspor-Hatayspor karşılaşması 1-1 berabere sonuçlandı. Bu sonucun ardından Kayserispor 36, Hatayspor 30 puana yükseldi.

Spor Servisi

Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz’ın çalıştırdığı Kayserispor ile Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadı’nda oynanan müsabaka karşılıklı gollere sahne oldu. İki takım da pozisyonlar girmesine rağmen üç puanı alamadı ve maç 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmasının 2. dakikasında Hatayspor öne geçti. Abdulkadir Parmak’ın orta sahanın gerisinden verdiği pasla ceza sahası içine giren ve rakiplerini çalımlayan Doğukan Sinik’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

4. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kartal Kayra’nın sert şutunda meşin yuvarlak üst kale direğinden ceza sahasına döndü.

23. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Nazon’un pasıyla buluştuğu topa ceza sahası dışında sert vuran Mehdi Bourabia fileleri havalandırdı. 1-1.

36. dakikada Kayseripor atağında ceza sahası içinde Ali Karimi ile verkaç yapan Ramazan Civelek’in sert şutunda top sağ direk dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

48. dakikada Hatayspor atağında Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası dışında vurduğu top sağ kale direğinin yakınından auta çıktı.

55. dakikada Cardoso’nun ceza sahası içinde rakiplerini çalımlayarak vurduğu meşin yuvarlağı Hatayspor’un kalecisi Erce Kardeşler parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

59. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Cardoso’nun ceza sahası dışından sert şutu sol kale direği dibinden auta çıktı.

Ev sahibi ekip Kayserispor’da savunma oyuncusu Arif Kocaman, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.