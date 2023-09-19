Kayseri Taşıt Muayene İstasyonları'nda TİS imzalandı

TÜMTİS, TÜVTÜRK Kayseri Taşıt Muayene İstasyonları'nda sürdürdüğü TİS sürecini kazanımla sonuçlandırdı. İmzalanan TİS ile birinci altı ay (1 Temmuz- 31 Aralık 2023) ücret ve ikramiyelerde net yüzde 42 ile yüzde 45 arasında değişen oranlarda zam alındı.

TÜVTÜRK Kayseri Taşıt Muayene İstasyonları'nda süren toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), Adana, Mersin ve Hatay’da TÜVTÜRK’e bağlı 16 istasyon ile Ordu, Giresun ve Erzurum’da bulunan Taşıt Muayene İstasyonlarından sonra Güneşli, İncesu ve Develi istasyonlarının bağlı olduğu Kayseri Taşıt Muayene İstasyonlarında da Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzaladı.

Kayseri Taşıt Muayene İşletmesi A.Ş ile 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 15 Eylül 2023 tarihinde sendikayı temsilen Genel Başkan Kenan Öztürk, Genel Sekreter Muharrem Yıldırım, Mersin Şube Başkanı Savaş Gürkan ve işveren tarafını temsilen Genel Müdür Gökhan Kılıçaslan ve şirket avukatı Semih Emin Akbulut’un katılımıyla yapılan toplantıda imzalandı.

TÜVTÜRK Kayseri Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş’de üyelerimiz adına sürdürdüğümüz ve üyelerimizin tamamının onayı ile imzaladığımız TİS ile ücret, ikramiye ve sosyal haklarda önemli kazanımlar sağlandı.

YÜZDE 45’E VARAN ZAM

TİS ile üzerinde anlaşma sağlanan maddeler şöyle:

• İmzalanan TİS ile birinci altı ay (1 Temmuz- 31 Aralık 2023) ücret ve ikramiyelerde net yüzde 42 ile yüzde 45 arasında değişen oranlarda zam alındı.

• 2024 ve 2025 yılında ücret, ikramiye ve sosyal haklar Yeniden Değerleme (Etiket Zammı) oranında arttırılacak. Yıl içerisinde asgari ücrete ara zam yapılması durumunda ücret ve sosyal haklar, asgari ücrete gelen zam oranında arttırılacak.

• İşçilerin almakta oldukları ikramiye sayıları kıdem sürülerine göre 1 ila 3 maaş oranında arttırıldı, kapsam içerisindeki tüm işçilerin ikramiye almaları sağlandı.

• Evlenme, doğum, öğrenim yardımı gibi sosyal haklar TİS kapsamına alındı. Buna göre, evlenme yardımı bir tam cumhuriyet altını, doğum yardımı olarak da 1 çeyrek altın ödenecek. Okul öncesinden yüksekokula kadar her bir öğrenci için 500 ila 1250 arasında değişen oranlarda öğrenim yardımı sağlandı.

• Fazla mesai ücretleri hafta içi çalışmada yüzde 65, hafta tali ve resmi bayramlarda çalışmada yüzde 100 olarak ödenecek.

• Ramazan Bayramı’nda net 1300 TL, Kurban Bayramı’nda 3000 TL bayram yardımı ödenecek.

• İşyerinde var olan yemek uygulamasına devam edilecek.

• Yılbaşı ödeneği 750 TL, izin yardımı 900 TL olacak şekilde düzenlendi.

• Mobil istasyon günlük 250 TL+ yatılı 150 TL ödenecek.

• Hastalık yardımı, SGK’nin ödemediği ilk 2 gün işveren tarafından karşılanır şeklinde düzenlendi.

• Giyim ve koruyucu eşya yardımı arttırıldı.

• Yıllık izin kapsamındaki yasal sürelere artı 3 gün ilave edildi.

• Ücretli sosyal izinler arttırıldı.

• Disiplin Kurulu oluşturulması ve Disiplin Kurulu kararı olmaksızın işçi çıkarılmayacağı maddesi TİS kapsamına alınarak iş güvencesi sağlandı.

• 2024 yılında geçerli olmak üzere işçilere banka promosyonu ödenecek.

• Çalışan işçilerin ehliyet yükseltme, SRC ve psikoteknik belgesi almaları durumunda ücretlerin işverence ödenmesi kararı alındı.