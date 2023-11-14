Kayseri’de bir kadın yaşadığı evde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Hasibe Soykuk isimli kadın, hayvan otlattıktan sonra eve dönen eşi Seyit Ahmet Soykuk tarafından yaşadıkları evde başı ezilmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de Hasibe Soykuk isimli kadın başı ezilerek öldürülmüş halde bulundu.

Melikgazi ilçesine Gesi Güney Mahallesi Şükrü Özkul Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, hayvan otlattıktan sonra eve dönen Seyit Ahmet Soykuk, eşi Hasibe Soykuk’u (51) yerde kanlar içinde yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ön incelemede Hasibe Soykuk’un kafasına sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Hasibe Soykuk’un cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri de şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.