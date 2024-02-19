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Kayseri’de madende göçük: 1 işçi yaralandı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir madende meydana gelen zemin göçüğünde 1 işçi yaralandı.

Güncel
  • 19.02.2024 13:55
  • Giriş: 19.02.2024 13:55
  • Güncelleme: 19.02.2024 13:56
Kaynak: İHA
Kayseri’de madende göçük: 1 işçi yaralandı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Süleymanfakılı Mahallesi’nde bulunan krom madeninde zemin göçüğü meydana geldi.

Olayda işçi Ü.U. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Madende bulunan ekipler tarafından çıkarılan ve vücudunda kırık meydana geldiği öğrenilen Ü.U., Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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