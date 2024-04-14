Kayseri’de sır ölümler: Bir evde 2 gencin cansız bedeni bulundu
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evde 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Yaşları genç olan iki kişinin ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Kayseri’de bir evde iki kişinin cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi’ndeki 489. Sokak üzerinde müstakil bir evde yaşayan 2 genci hareketsiz şekilde yatarken, bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede 2 gencin yaşamını yitirdiği belirledi.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.