Kayseri’de sır ölümler: Bir evde 2 gencin cansız bedeni bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evde 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Yaşları genç olan iki kişinin ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güncel 14.04.2024 11:54 Giriş: 14.04.2024 11:54

Güncelleme: 14.04.2024 11:58 Kaynak: İHA

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