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Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0

Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.

Spor
  • 12.02.2024 22:02
  • Giriş: 12.02.2024 22:02
  • Güncelleme: 12.02.2024 22:04
Kaynak: Haber Merkezi
Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0
FOTOĞRAF: AA

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 40'a, Kayserispor 29'a yükseltti. 


Beşiktaş gelecek hafta sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak.

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