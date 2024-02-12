Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0
Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 40'a, Kayserispor 29'a yükseltti.
Beşiktaş gelecek hafta sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak.
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