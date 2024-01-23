Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Hakemlere çiçek vermekle büyük hata etmişiz

Kayseri Başkanı Ali Çamlı, hakem Halil Umut Meler'in yumruklu saldırıya uğramasının ardından çıktıkları maçta hakemlere çiçek vermekle büyük hata yaptıklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, olaydan sonra istifa eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındaki 3 kişinin saldırısına uğradıktan sonra çıktıkları Fenerbahçe maçında hakemlere çiçek vermekle büyük hata yaptıklarını söyledi.

Sosyal paylaşım sitesinde Kayserispor taraftarları tarafından oluşturulan sohbet odasında açıklamalar yapan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe maçında hakem üçlüsüne çiçek vermesinin ve iki hafta sonra oynanan Sivasspor maçı sonrası hakem kararlarını ağır ile ilgili konuşması nedeniyle eleştirilmesine yanıt verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalardan ötürü hak mahrumiyeti cezası alan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, haftalardır puan kaybeden takımının hakemler tarafından hakkının yendiği iddiasında bulundu.

Ali Çamlı, şu açıklamaları yaptı:

"Hakemlere çiçek vermekle büyük hata etmişiz. O günkü şartlarda Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Bunu yaptık ama sen, eğer bunu yaparsa ben konuşmayı da bilirim. En ağırını da konuşurum. Sadece bir penaltı olayı değil. Daha 15. dakikada Ali Şaşal'ın pozisyonu penaltı verilmedi. Thiam'ın pozisyonu penaltı verilmiyor. Sivassporlu oyuncu taraftarı seyirciyi tahrik ediyor. Atılmıyor. Kulüp dünyanın cezasını alıyor.

Ben, hakemleri çok başarılı bulduğum için o açıklamaları yapmadım. Altı hafta üst üste bizim penaltılarımız verilmedi. O an için akil düşünceye ihtiyaç vardı. Bir takım önemli gördüğüm insanlar, bu konuda böyle davranmamız gerektiği konusunda telkinde buldukları için açıklama yaptım ama Kayserispor'un hakları eğer yenmeye başlandı ise da o zaman en ağırını konuşacak cüretim de var, cesaretim de var."

"5 PENALTI VERİLMESE DE KONUŞMAMAK GEREK" DEMİŞTİ

Çamlı, Meler'e yapılan saldırının ardından hakemlerin rahat bırakılması gerektiğini, 5 penaltı verilmese de konuşmamak gerektiğini savunmuştu.