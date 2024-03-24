Kayserispor Başkanı Çamlı idaresindeki cipin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki 38 AKA 095 plakalı cip, İ.M’nin (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Kayseri’de cipin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kocasinan ilçesindeki Bekir Yıldız Bulvarı’nda Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki 38 AKA 095 plakalı cip, İ.M’nin (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralandığı öğrenilen elektrikli bisiklet sürücüsü Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İ.M. yaşamını yitirdi.