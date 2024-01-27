Kayserispor, Burak Yılmaz'la anlaşmaya vardı

Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Recep Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi. Sarı-kırmızılılar, genç teknik direktörle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem Burak Yılmaz’a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."