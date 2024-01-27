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Kayserispor, Burak Yılmaz'la anlaşmaya vardı

Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Spor
  • 27.01.2024 20:26
  • Giriş: 27.01.2024 20:26
  • Güncelleme: 27.01.2024 20:30
Kayserispor, Burak Yılmaz'la anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Recep Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi. Sarı-kırmızılılar, genç teknik direktörle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

 Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem Burak Yılmaz’a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

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