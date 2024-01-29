Kayyum atanan 3 doğalgaz dağıtım şirketi satışa sunuldu

EPDK tarafından yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle kayyum atanan 3 doğalgaz dağıtım şirketi satışa sunuldu. İhale ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle kayyum atanan Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketleri satışa sunuldu.

Ekonomim'de yer alan habere göre; satışa ilişkin EPDK’nin ihale ilanları Resmi Gazete'de 27 Ocak günü yayımlandı.

Açık artırma ile yapılacak ihalelerin tarihleri ayrıca EPDK tarafından duyurulacak.

İlana göre, Armagaz 1 milyar 106.4 milyon TL en az fiyatla satışa sunuldu. Çordaş 749.6 milyon TL, İngaz 680.9 milyon TL en az bedelle satışa çıkarıldı.