Kayyum Erdoğan mitingi için 2.5, hediyelik eşya için 6.5 milyon TL'lik harcama yapmış

Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumunun AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi için 2 milyon 416 bin TL, seçim öncesi 6 milyon 469 bin TL'lik hediyelik eşya aldığı ortaya çıktı. Geride ise 3 milyar 502 milyon TL'lik borç kaldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kazandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne farklı tarihlerde kayyum olarak atanan valiler, geride 3 milyar 502 milyon TL borç bıraktı.

MA'dan Ahmet Kanbal'ın haberine göre, 31 Mart yerel seçimleri öncesi usulsüzlüklerle gündemden düşmeyen kayyumların belediyedeki özel kalem harcamaları ise dikkat çekti. Sadece Vali Tuncay Akkoyun’un kayyum olduğu 28 Şubat-1 Nisan 2024 tarihleri arasındaki 34 günlük süreçte “Temsil ve Ağırlama Gideri” milyonlarca TL harcandı. Söz konusu giderlerin büyük bölümünü ise yemek, hediyelik eşya ve araç kiralama alımları oluşturdu.

BELEDİYE BÜTÇESİ ERDOĞAN VE HEYETİNE HARCANDI

Kayyum yönetimi 28 Şubat-1 Nisan tarihleri arasında “Başkanlık Maaşı” dışında 9 milyon 844 bin 783 TL harcama yaptı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Mart'ta kentte gerçekleştirdiği seçim mitingi için 2 milyon 30 bin TL’ye 67 adet araç kiralandı. Yine Erdoğan’ın mitingi için kente gelen heyete 211 bin 807 TL bedelinde yemek harcaması yapıldı. Söz konusu heyette yer alan 95 kişi için 175 bin 40 TL konaklama bedeli ödendi.

SEÇİM SONRASI 114 BİN TL'YE ÇEREZ ALDI

Kayyum yönetimi, 31 Mart yerel seçimlerinden bir gün sonra, yani 1 Nisan 2024 tarihinde 114 bin 130 TL değerinde çerez ve çikolata alımı yaptı. Çerez ve çikolata alımı ise, “Misafirlere hediye edilmek üzere" şeklinde kayıtlara geçti.

6 MİLYON 469 BİN LİRALIK HEDİYE ALINDI

Kayyum yönetimin dikkat çeken harcamaları bunlarla da sınırlı değil. 28 Şubat-1 Nisan arasında 6 milyon 469 bin 264 TL değerinde hediyelik eşya alımı yaptı. 29 Mart'ta yapılan 5 milyon 479 bin 835’lilik hediyelik eşya harcaması için “Merkez ve ilçe okullarına dağıtılmak üzere kitap alımı” denildi.

2024 yılının özel kalem harcamalarının 622 bin TL’si konaklama, 609 bin 199 TL’si yemek, 2 milyon 30 bin TL’si araç kiralamadan oluştu.