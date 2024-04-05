Kayyum, mazbatanın geç verilmesini fırsata çevirmiş: 1 saatte 30 milyonluk harcama

Cizre kayyumu Nazlı Demir, DEM Partili eşbaşkanlara mazbata verilmeden 1 saat önce belediye kasasından 30 milyon 41 bin TL harcadı. Mazbata, 'hazır değil' gerekçesiyle geç verildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinin kazananı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) oldu. DEM Parti'den belediye eşbaşkanı olarak seçilen Güler Yerbasan Tunç ve Abdürrahim Durmuş, seçim sonrası mazbata için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Ancak mazbata ‘hazır değil’ gerekçesiyle verilmedi. Eşbaşkanlar Tunç ve Durmuş'a mazbataları 3 Nisan'da verildi.

Mezopotamya Ajansı’ndan Ömer Akın’ın haberine göre kayyum yönetiminin mazbata verilmeden 1 saat önce 30 milyon 41 bin 702,93 TL harcadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre; İller Bankası’ndan Cizre Belediyesi hesabına 3 Nisan’da saat 13.30’da Nisan ayı bütçesi için 62 milyon 283 bin TL yatırdı. İller Bankası, hesaba yatan paradan 5 milyon 202 bin TL'sini kesti. Bu duruma ‘belediyenin borcu’ gerekçe gösterildi.

İller Bankası'ndan gelen paranın 30 milyon 41 bin 702,93 TL'si bir saat içinde çeşitli ödemelere harcandı. Söz konusu ödemeler arasında dikkat çekici kalemler yer aldı. Hükümet Konağı jeneratörü için 5 bin 800 litre akaryakıt alınarak, 241 bin 675,56 TL ödendi. Ayrıca Cizre El Cezeri Yatılı Kuran Kursu'nun çatı katı onarımı için 605 bin 605,82 TL; Köprübaşı Cami Taziye Yapım işi için 535 bin 232,99 TL; 14 kalem "mal malzeme alım işi" için ise 1 milyon 381 bin 241,30 TL harcandı. Diğer ödemelerin ise, AKP'ye yakınlığıyla bilinen firmalara olan borçlar için harcandığı öğrenildi. Harcamalar sonrası kasada 37 milyon 33 bin TL kullanılabilir limit kaldı. Nisan ayı için planlanan giderlerin ise, 92 milyon 834 TL tutarında olduğu öğrenildi.

Kayyum yönetiminin harcamalarından bir saat sonra DEM Partili eşbaşkanlara mazbataları verildi.