Kayyum paraşütü dahi devretmiş!

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ait billboardlar ile birlikte kimi taşınmazları Valiliğe veren kayyum yönetimi, hızını alamayıp 5 adet yamaç paraşütünü de devretti.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı’nın Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atadığı Vali Tuncay Akkoyun yönetimi, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde belediyenin kaynaklarını ve taşınmazlarını adeta talana girişti.

MA’nın haberine göre kayyum yönetiminde yaşanan bazı devir ve satışlar şöyle:

• Kayyum yönetimi tarafından alınan karar kapsamında Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve belediyenin reklam faaliyetlerinin yürütüldüğü LED ekranlar ile 42 adet billboard Valiliğe tahsis edildi.

• Artuklu ilçesi Yalım Mahallesinde bulunan taşınmazın da “ihtiyaç fazlası” olduğunu öne süren kayyum yönetimi, söz konusu taşınmazı “Fuar Alanı” olarak bedelsiz olarak Valiliğe devretti.

• Hızını alamayan kayyum yönetimi, daha önceki kayyum Mustafa Yaman döneminde satın alınan 5 adet yamaç paraşütü için de karar almaktan geri durmadı. 5 adet yamaç paraşütü, 5 adet paraşüt çantası, 5 adet kask, 5 adet harnes (emniyet kemeri) ile 3 adet yedek paraşütü de Derik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne devredildi.

• AKP’li belediyelere kaynak aktarımı yapan kayyum yönetimi, kasasında para olmamasından dolayı “yatırım” için borçlanma kararları aldı. Belediyeyi borçlandırmaya dair 3 ayrı karar alan kayyum yönetimi İller Bankası, Denizbank ve Vakıfbank’tan kredi kullanılmasına karar verdi.

BELEDİYE BOŞALTILIYOR

• Seçime aylar kala talanı hızlandıran kayyum yönetimi, Kasım ayındaki belediyi meclis toplantısında Kamor Millet Bahçesi’ni Maliye Hazinesine devretmişti.

• Kasım ayında AKP’li Midyat ve Dargeçit belediyelerine 10’ar milyon TL aktaran kayyum yönetimi, Aralık ayında da 5 milyon TL’nin AKP’li Ömerli Belediyesi’ne, 10 milyon TL’nin ise Midyat Belediyesi’ne aktarmıştı.

• Kayyum yönetimi Artuklu’ya bağlı Şehidiye mahallesinde bulunan taşınmazları ise “turizm ofisi” ve “sosyal tesis alanı” olarak kullanılmak üzere devretmişti.