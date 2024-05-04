Kayyum rektör İnci’ye ballı koltuk

Turkcell'in yeni yönetim kurulu, Olağan Genel Kurul toplantısının ardından belirlendi. Yönetim Kurulu'nda Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin yer alması dikkat çekti. İnci'nin 150 bin TL maaş alacağı iddia edildi.

Haber Merkezi

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı görevine devam ederken, yönetim kuruluna Arda Ermut, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. İdris Sarısoy atandı.

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Sir Julian Horn-Smith ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Afif Demirkıran ve Hüseyin Arslan, görevinden ayrıldı. Bu kapsamda Ermut, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. İnci ve Prof. Dr. Sarısoy ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak 30 yıldır en yeni teknolojileri vatandaşlarımızla buluşturmanın ve ülkemiz için çalışmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı 'Dijitalin Yüzyılı' yapma hedefimizi gerçekleştirmek için yeni yönetim kurulumuzla çalışacağız. Bu vesileyle görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerimize özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetim kurulumuza yeni katılan üyelerimize görevlerinin hayırlar getirmesini diliyorum. Daha da güçlü bir takım olarak, üretmeye ve ülkemiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz."

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz X hesabından yaptığı paylaşımda İnci’nin Turkcell’den aylık 150 bin lira ücret alacağını duyurdu.

Mehmet Naci İnci

Öte yandan Naci İnci’nin başkanlığını yürüttüğü Boğaziçi Üniversitesi’yle ilgili iki vakfın yönetimine önceden bazı Turkcell yöneticilerinin getirildiği ortaya çıktı. Politikyol'un haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) 1978’de, okulu maddi açıdan rahatlatmak amacıyla kuruldu. Vakıf, üniversiteye maddi destek veriyordu. BÜVAK yönetim kurulu, ‘kayyum rektörler’ Melih Bulu ve Naci İnci döneminde okul yönetiminin ‘keyfi harcamalar’ını engelledi. İnci de bu nedenle BÜVAK’a paralel Boğaziçi Üniversitesi’ni Geliştirme Vakfı’nı (BUVAKIF) kurdu. PolitikYol’un açık kaynaklardan tespit ettiğine göre bazı Turkcell yöneticileri BÜVAK ve BUVAKIF mütevelli heyeti üyeliğine getirilmiş.