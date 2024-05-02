Kayyum rektör Naci İnci'ye Turkcell'de koltuk

Turkcell'in yeni yönetim kurulu, bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısının ardından belirlendi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı görevine devam ederken, yönetim kuruluna Arda Ermut, Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci ve Prof. Dr. İdris Sarısoy atandı.

Olağan Genel Kurulu tamamlanan Turkcell’de yeni yönetim kurulu belirlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı görevine devam ederken, yönetim kuruluna Arda Ermut, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. İdris Sarısoy atandı.

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Sir Julian Horn-Smith ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Afif Demirkıran ve Hüseyin Arslan, görevinden ayrıldı.

Bu kapsamda Ermut, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. İnci ve Prof. Dr. Sarısoy ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak 30 yıldır en yeni teknolojileri vatandaşlarımızla buluşturmanın ve ülkemiz için çalışmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı 'Dijitalin Yüzyılı' yapma hedefimizi gerçekleştirmek için yeni yönetim kurulumuzla çalışacağız. Bu vesileyle görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerimize özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetim kurulumuza yeni katılan üyelerimize görevlerinin hayırlar getirmesini diliyorum. Daha da güçlü bir takım olarak, üretmeye ve ülkemiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz."

NACİ İNCİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atandığından beri hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından tepki gören Prof. Dr. Naci İnci’ye suç duyurusunda bulunulmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışan idari bir personel tarafından yapılan suç duyurusunda, Naci İnci’nin “İdari yargı kararını uygulamamak suretiyle görevi kötüye kullanma” suçunu işlediği iddia edilmişti.