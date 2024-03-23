Kayyum şantiyeyi sattı

Haber Merkezi

Kayyum yönetimindeki Yenişehir Belediyesi, Yolaltı Mahallesi'nde bulunan Makine İkmal Müdürlüğü şantiyesini sattı. Şantiyedeki taşınmazlar apar topar söküldü. MA'nın haberine göre, 8 bin 600 metrekare büyüklüğündeki arsa, 7 Nisan 2022 tarihinde kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarıldıktan sonra satıldı. Belediyeye ait yapılar ihale ilanında yer almamasına rağmen, açıklama yapılmadan söküm ve taşıma işlemlerine başlandı.

DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya, partilerinin ilçe eşbaşkan adayları Safiye Akdağ ile Mehmet Ergün, ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi.

Seçim günü yaklaşırken kayyumın belediyedeki bütün taşınmazları satışa çıkarıp devretmeye başladığını söyleyen Kaya, "Eşbaşkanlarımızla birlikte bütün bu gaspı yapan, talanı yapan anlayıştan hesap soracağız" dedi.