Kayyum seçim öncesi borçlanmaya gitti

Haber Merkezi

Mardin Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarını AKP’li belediyelere aktaran kayyum yönetimi, 31 Mart seçimleri öncesinde “yatırımların finanse edilmesi” gerekçesiyle yeniden borçlanma yoluna başvurdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin kayyum yönetimi, belediyeyi büyük bir borç yükü altına sokmuş durumda. MA'nın haberine göre kayyum bununla sınırlı kalmayıp belediyeye ait birçok taşınmaz yerel seçimler öncesi Mardin Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) devretti.

Belediyeye ait olan Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi’ni (MARSU) 2 milyar TL’nin üzerinde borç altına koyan kayyum yönetimi, yeniden borçlanma yoluna gitti. Kayyum tarafından oluşturulan Belediye Meclisi tarafından daha önceleri alınan kararlarda yetki verilen kişiler ve borçlanma miktarına dair detaylara yer verilmesine rağmen bu kararların haberlere konu olması üzerine Ocak ve Şubat ayı meclis toplantılarında alınan kararlarda bu yönlü detaylara yer almadı.