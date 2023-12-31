Kayyum, seçime 3 ay kala taşınmazları valiliğe devretti

Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, bazı belediye taşınmazlarını “ihtiyaç fazlası” diyerek valiliğe devrederken, AKP'li belediyelere ise “yardım” adı altında milyonlarca TL aktardı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu Tuncay Akkoyun ve yönetimi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kala belediye kaynakları ve taşınmazlarını ya valiliğe bağlı birimlere ya da AKP yönetimindeki belediyelere aktarıyor.

MA'nın haberine göre; geçtiğimiz ay bazı belediye taşınmazlarını bedelsiz bir şekilde hazine ve valiliğe bağlı birimlere devreden kayyum yönetimi, 2023 yılının son gününde de benzer kararlara imza attı.

Kayyum yönetimi belediyeye ait arsa ve binaları “ihtiyaç fazlası” gerekçesiyle valiliğe bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) devretti. Kayyum yönetimi Artuklu'ya bağlı Şehidiye mahallesinde bulunan taşınmazları, “turizm ofisi” ve “sosyal tesis alanı” olarak kullanılmak üzere devretti. Artuklu’ya bağlı Diyarbakırkapı ve Saraçoğlu mahalleleri ile Derik’e bağlı Cevizpınar mahallesindeki taşınmazları ise, “hizmet binası” ve “kamu sosyal tesisi ve sosyal tesis alanı” olarak kullanılmak üzere YİKOB'a devretti. Devredilen taşınmazların halen belediye tarafından kullanıldığı öğrenildi.

Devredilen taşınmazların sayısı hakkında ise herhangi bir bilgi elde edinilemedi.

KAYNAKLAR AKP’Lİ BELEDİYELERE AKTARILIYOR



Kayyum yönetimi, ayrıca belediye bütçesinden “yardım” adı altında AKP yönetimindeki belediyelere milyonlarca TL aktardı. Kayyum, 5 milyon TL’nin Ömerli Belediyesi’ne; 10 milyon TL'nin ise Midyat Belediyesi’ne aktarılmasına karar verdi. Kayyum yönetimi, söz konusu kaynak aktarımını ise, “ödenek yetersizliğinden dolayı yapılamayan projelerde kullanılmak üzere” gerekçesiyle savundu.

ÖNCEKİ DEVİRLER



Kayyum, geçtiğimiz ayda da Artuklu ilçesinde bulunan ve eski kayyum Mustafa Yaman döneminde milyonlarca lira rüşvet ve yolsuzluğa konu olan Kamor Millet Bahçesi'ni Maliye Hazinesi'ne devretmişti. Aynı zamanda Artuklu ilçesi Diyarbakırkapı mahallesindeki 389 Ada 3 Nolu parselde bulunan 2 bin 236,41 metrekare yüzölçümüne sahip olan taşınmaz, “ihtiyaç fazlası” denilerek, YİKOB’a devredilmişti.



AKP yönetimindeki Dargeçit ve Midyat belediyelerinin yatırım programında olan ancak yine “ödenek yetersizliği” nedeniyle yapılamayan işler için de 10’ar milyon TL “yardım” adı altında ödenek ayrılmasına karar verilmişti.